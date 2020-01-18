Государственное бюро расследований в очередной раз вызвало на допросы пятого президента Украины Петра Порошенко.

Допросы назначены на 21 января (10:30) и 24 января (11:00), говорится в официальном сообщении ГБР.

В нем указано, что Порошенко должны допросить как свидетеля «в ряде уголовных производств в рамках досудебного расследования».

Допрос планируют провести следователи центрального аппарата ГБР. Бюро также напомнило Порошенко, что «в случае неявки без уважительных причин к следователю" к свидетелю могут применить привод.

Отдельно ГБР сообщило, что пятый президент «проигнорировал» допросы 16 и 17 января, «несмотря на личные заверения в прибытии» и тот факт, что повестки уже присылали ему «по месту жительства и работы».