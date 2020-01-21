Погибшим в здании Центральной избирательной комиссии сотрудником Управления государственной охраны оказался 25-летний Ярослав Розумняк, сообщает УНИАН.

Отмечается, что он дежурил в ЦИК. Под конец рабочего дня парень выстрелил в голову из табельного оружия прямо в холле ЦИК.

Коллеги сразу вызвали скорую, но спасти жизнь не удалось.

Напомним, 20 января в здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны.

Следователи Государственного бюро расследований расследуют возможное самоубийство, совершенное сотрудником Управления государственной охраны Украины в помещении Центральной избирательной комиссии (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины),