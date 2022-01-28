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По факту смерти мужчины в Днепровском районе начато уголовное производство, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, а правоохранители направили тело погибшего на экспертизу. Следственно-оперативная группа задокументировала происшествие и изъяла доказательства для проведения необходимых экспертных исследований.

Уже утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина описала внешность пропавшего, и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с отметкой «самоубийство». Продолжается следствие.
ForUm

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