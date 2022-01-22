В Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах, а также ничего не знают об этом.
Об этом идет речь в ответе УГО на запрос "Украинской правды"
"В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17.01.2022 и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей.
К тому же у УГО отсутствует какая-либо информация о пребывании семьи президента за границей", - говорится в документе.
"Украинская правда" поинтересовалась:
- сколько государственных охранников сопровождали семью Зеленского на Сейшельских островах с 5 по 16 января;
- как оплачивались билеты, проживание и расходы этих сотрудников УГО;
- использовали ли они документы прикрытия;
- полным перечнем охранников;
- на каких основаниях сотрудники УГО получили доступ в аэропорт Борисполь, использовали номера прикрытия, а также нарушали скоростной режим.
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