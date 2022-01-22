В Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах, а также ничего не знают об этом.

Об этом идет речь в ответе УГО на запрос "Украинской правды"

"В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17.01.2022 и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей.

К тому же у УГО отсутствует какая-либо информация о пребывании семьи президента за границей", - говорится в документе.

"Украинская правда" поинтересовалась: