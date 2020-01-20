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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют возможное самоубийство, совершенное сотрудником Управления государственной охраны Украины в помещении Центральной избирательной комиссии (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, около 18:20 20 января сотрудник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

Напомним, 20 января в здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны.


 
ForUm

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