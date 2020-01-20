В здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны (УГО).
Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь на просьбу подтвердить информацию о том, что в здании ЦИК застрелился военнослужащий, которыйбыл сотрудником УГО.
«Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже», - сказал он.
На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал:«Есть 200-й, да».
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