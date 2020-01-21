В Государственном бюро расследований заявили о подготовке документов для принудительного привода пятого президента Петра Порошенко на допрос. Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности руководителя Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий, комментируя тот факт, что Порошенко сегодня в очередной раз не явился на допрос в бюро, сообщает УНИАН.

«Порошенко был действительно вызван сегодня на 10:30 для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, которое касается законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки лица», - сказал Корецкий.

Он утверждает, что Порошенко не явился без уважительной причины, хотя повестка ему была направлена в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса по адресам места жительства, места регистрации и места работы. Кроме того, Корецкий отметил, что вчера Порошенко без вызова и предупреждения пришел в ГБР, и ему указали, что он приглашается на допрос сегодня.

«Следователи сейчас готовят материалы для исполнения принудительного привода Порошенко», - подчеркнул Корецкий. Вместе с тем он не уточнил, каким образом будет применен этот привод и будет ли он применен уже 24 января - на следующий допрос Порошенко.

«Процесс исполнения привода, в том числе и народного депутата, предусмотрен действующим уголовным процессуальным законодательством», - отметил Корецкий.

Также он не уточнил, о ком именно говорится в Службе внешней разведки и имеется ли в виду Сергей Семочко, который, как известно, при президентстве Порошенко занимал должность первого заместителя председателя СВР.

«Такие вещи я не уполномочен комментировать. Это тайна досудебного расследования», - сказал Корецкий. Вместе с тем Корецкий добавил, что Порошенко направлены повестки на допросы в качестве свидетеля еще на несколько дат, однако не уточнил в каких производствах, сославшись на тайну следствия.



Напомним, сегодня, 21 января, Порошенко не явился на допрос в ГБР. Его вызвали на допрос в качестве свидетеля в производстве от 12 ноября 2019 года.