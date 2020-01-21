Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Как передает УНИАН, экс-президента вызвали на 10.30 в ГБР на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 года. При этом в пресс-службе бюро не уточнили, по каким статьям Уголовного кодекса открыто это производство.

Вчера вечером адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что его клиент официально не получал от Государственного бюро расследований повестку на допрос на 21 января.

Также адвокат отметил, что Порошенко вызвали на допросы на 24 января (дело о Минских соглашениях), на 31 января (дело моряков) и на 11 февраля (дело о судебной реформе).



Напомним, Государственное бюро расследований в очередной раз вызвало на допросы пятого президента Украины Петра Порошенко.