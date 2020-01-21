также в разделеПолитика
Порошенко придет в ГБР 24 января 9
Разумков: Нардепы летят в Давос не за бюджетные средства 18
ГБР намерено обеспечить принудительный привод Порошенко на допрос 39
Иванько: Увольнение Гончарука оказалось «дешевым пиар-ходом», как и предсказал Медведчук 35
На следующей сессии ВР планирует рассмотреть уменьшение количества нардепов 20
Разумков не видит законных оснований для досрочных выборов в ВР в 2020 году 9
Скандал с трезубцем: посольство Украины считает недостаточной реакцию Лондона 48
В Великобритании извинились за размещение трезубца в антитеррористическом пособии 90
Пристайко о визите Зеленского в Оман: Мы вам все разъясним в свое время 41
Гончарук хочет увеличить финансирование ОБСЕ, чтобы наблюдатели работали круглосуточно 10
Евродепутаты возмутились отсутствием реакции правоохранителей на обстрел телеканала «112 Украина», который пренадлежит соратнику Медведчука 78
Народный депутат: У Медведчука хорошие отношения с Россией, их необходимо использовать 22
Сайдик не исключает «приднестровизацию» Донбасса 32
Зеленский собирается выступить на форуме в Давосе 19
Эскалация на Донбассе: Украина попытается связаться с «нормандской четверкой» 121
Зеленский против героизации фигур, «провоцирующих конфликт» 38
В Киев с посланием к Зеленскому летит иранский министр 21
Гончарук говорит, что Зеленский не обиделся на него за «туман в голове» 27

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Как передает УНИАН, экс-президента вызвали на 10.30 в ГБР на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 года. При этом в пресс-службе бюро не уточнили, по каким статьям Уголовного кодекса открыто это производство.

Вчера вечером адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что его клиент официально не получал от Государственного бюро расследований повестку на допрос на 21 января.

Также адвокат отметил, что Порошенко вызвали на допросы на 24 января (дело о Минских соглашениях), на 31 января (дело моряков) и на 11 февраля (дело о судебной реформе).

Напомним, Государственное бюро расследований в очередной раз вызвало на допросы пятого президента Украины Петра Порошенко. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги