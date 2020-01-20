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Правоохранители везут из Херсона в Киев задержанного в ходе спецоперации подозреваемый в создании преступной организации для избрания ему судом меры пресечения.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в комментарии относительно спецоперации в Херсонской области, передает Укринформ.

«Лицо, которое подозревается в создании преступной организации, задержан, ему сообщено о подозрении, пока его доставляют в один из судов города Киева для избрания меры пресечения», - сказал Рябошапка.

Также генпрокурор сообщил, что по месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления лицу, которое считается руководителем группы лиц, которая напала на активистку Екатерину Гандзюк.

При этом он отметил, что большинство процессуальных действий в Херсоне в понедельник, 20 января, проводилось с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые бы помогли выяснить механизм планирования и совершения этого преступления, добавил Рябошапка.

В целом, по его словам, в ходе спецоперации по противодействию организованной преступности в Херсоне было проведено 35 обысков и объявлено подозрение 9 лицам. «Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиением и уничтожением имущества наших граждан», - сказал Рябошапка.

Кроме того, он добавил, что в течение отработки Херсонского региона с целью противодействия организованной преступности было раскрыто 2 разбойных нападения, а также задержано лицо, которое перед этим находилось в розыске в связи с совершением еще одного преступления. Было изъято большое количество наличных средств, а также оружие, отметил генпрокурор.

Напомним, прокуроры Офиса генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 в Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией. Задержанный проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк. 

 
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