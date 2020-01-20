Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задержанный проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк. Сотрудники СБУ установили, что лица, которые подозреваются в нападении на Екатерину Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений. Поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. А руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, сообщено о подозрении.

Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк - резонансное для общества, вызов для СБУ и очень важный маркер изменения в работе системы лично для меня. Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время», - заявил глава СБУ Иван Баканов. Также СБУ провела обыски у председателя Херсонского областного Совета, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц. На данный момент 9 лицам сообщено о подозрении.

Ранее в Офисе генерального прокурора сообщили, что правоохранители 20 января в Херсоне и других населенных пунктах области проводят спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества. Также прокуратурой совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ предпринят ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Гандзюк.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского.

Павловский якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.