также в разделеОбщество
20 января. Картина дня 9
Фигуранта дела Гандзюк везут в столичный суд 12
Скалецкая обещает, что в больницах не будет благотворительных взносов 12
За год население Украины сократилось на 230 тысяч человек 16
Зеленский обсудил с представителем Ирана передачу «черных ящиков» самолета МАУ 25
Штепа получила по решению ЕСПЧ компенсацию в €3600 18
Синоптик обещает украинцам снег 49
Зеленский рассказал, как разговаривает с Богом 22
На Микитася снова надели электронный браслет 17
Мандат миссии ОБСЕ на Донбассе планируют расширить 20
Кривонос: В 2014 году ВСУ были способны помешать аннексии Крыма 66
ОГП открыл 14 дел по показаниям освобожденных пленных 100
«Террористический» трезубец: МИД ждет комментарий от Британии 24
Боевик «ДНР» почти год прослужил в ВСУ, работая на ФСБ России 78
Каждый пятый работник в Чехии – украинец 21
Как ставленник Свинарчука «убивает» предприятие «Укроборонпрома» и почему молчат новые антикоррупционеры 43
Названы имена полуфиналистов и третьего члена жюри нацотбора на Евровидение-2020 64
Лещенко: Микитась пытался вылететь из Украины 36

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задержанный проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк. Сотрудники СБУ установили, что лица, которые подозреваются в нападении на Екатерину Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений. Поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. А руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, сообщено о подозрении.

Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк - резонансное для общества, вызов для СБУ и очень важный маркер изменения в работе системы лично для меня. Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время», - заявил глава СБУ Иван Баканов. Также СБУ провела обыски у председателя Херсонского областного Совета, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц. На данный момент 9 лицам сообщено о подозрении.

Ранее в Офисе генерального прокурора сообщили, что правоохранители 20 января в Херсоне и других населенных пунктах области проводят спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества. Также прокуратурой совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ предпринят ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Гандзюк.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского. 

Павловский  якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему  изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5499 грн.
57
Теги