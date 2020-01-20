Прокуроры Офиса генерального прокурора по взаимодействию со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 в Херсоне и других населенных пунктах области проводят спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

По данным пресс-службы ОГПУ, сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт по указанному лицу уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с соглашением о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк.

Также сообщается о подозрении другим членам преступной организации.

Кроме того, прокуратурой совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ предпринят ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Гандзюк.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского.

Павловский якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.