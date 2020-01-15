Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, он отметил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

«Сейчас несколько наших граждан идентифицировано», - сказал Зеленский.

Он проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее.

«Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Также президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.