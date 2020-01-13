также в разделеПолитика
Президент подписал закон об уголовной ответственности за кнопкодавство 28
Вартанян: В деле обмена пленными Офис Зеленского пытается приписать себе заслуги Медведчука 27
Посол Украины в Австрии: «Северный поток-2» – петля на шее Украины 63
Пристайко: Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о катастрофе PS752 45
Помпео посетит Украину в конце января 16
В Украине резко сократились число регистрируемых партий: в 2019 году – всего 3 56
У Зеленского соврали относительно «крупнейшего в истории Украины» обмена удерживаемых лиц 76
Зеленский: Версия о сбивании самолета ракетой не исключается, но она не подтверждена 34
Украина протестует из-за приезда Путина в Крым 33
Посол Украины призвал Израиль оставить дискуссии о национальной памяти историкам и экспертам 25
В США предполагают, что украинский лайнер сбил Иран 49
Путин в Крыму наблюдал за пуском ядерных ракет 101
Медведчук: Власть готовит новое трудовое законодательство, которое существенно ограничивает права работающих 43
Европейские СМИ: Евродепутаты поддерживают политическую позицию Медведчука 26
Медведчук: У новой украинской власти полностью отсутствует экономический прагматизм 26
Бортник сделал прогноз на 2020-й: рейтинги президента будут падать, оппозиция усилится, вероятен референдум 105
Катастрофа PS752: Путин направил телеграмму Зеленскому 101
Зеленский об авиакатастрофе: Должны отработать все версии 35

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что законопроект о рынке земли пока не стоит в повестке дня. 
Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, когда на рассмотрение ВР может быть вынесен законопроект о земле, сообщает УНИАН.

«По состоянию на сегодня этот законопроект не стоит в повестке дня. Но мы идем к тому, чтобы рассматривать все законы, которые есть в повестке дня сессии. Но время у нас есть для этого», - сказал спикер.

На уточнение, может ли этот законопроект появиться на рассмотрении на текущей неделе, председатель ВР отметил: «по состоянию на сегодня его нет».

В то же время Разумков выразил мнение, что на текущей неделе в первом чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в Регламент ВР.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
11
Теги