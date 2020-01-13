Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что законопроект о рынке земли пока не стоит в повестке дня.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, когда на рассмотрение ВР может быть вынесен законопроект о земле, сообщает УНИАН.

«По состоянию на сегодня этот законопроект не стоит в повестке дня. Но мы идем к тому, чтобы рассматривать все законы, которые есть в повестке дня сессии. Но время у нас есть для этого», - сказал спикер.

На уточнение, может ли этот законопроект появиться на рассмотрении на текущей неделе, председатель ВР отметил: «по состоянию на сегодня его нет».

В то же время Разумков выразил мнение, что на текущей неделе в первом чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в Регламент ВР.



Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.