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У Вірменії заарештували російського олігарха

У Вірменії заарештували російського олігарха

У Вірменії затримали російського олігарха вірменського походження та лідера партії "Сильна Вірменія" Самвела Карапетяна за звинуваченнями у завданні шкоди компанії "Електричні мережі Вірменії" (ENA).

Бізнесмена підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі, перевищенні повноважень та відмиванні грошей в особливо великому розмірі. Збитки, завдані компанії "Електричні мережі Вірменії" оцінюють у суму 64,5 млрд драмів (понад 158 млн євро), повідомляє "Радіо Свобода".

У справі фігурують 36 осіб. Згідно із заявою Слідчого комітету, серед цих підозрюваних – кілька членів ради директорів, генеральний директор компанії та його заступник, а також інші відповідальні особи.

До суду було подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді попереднього ув’язнення щодо 9 осіб, серед яких – Самвел Карапетян. Правоохоронці провели обшуки в будинках лідера партії "Сильна Вірменія" та лідера парламентської фракції Нарека Карапетяна.

Антикорупційний суд Вірменії залишив мільярдера Карапетяна під вартою на один місяць.

Йому раніше були висунуті звинувачення у публічних закликах до захоплення влади, відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та шахрайстві. Справа вже розглядається в суді, а бізнесмен перебуває під домашнім арештом.

Самвел Карапетян володіє в Росії групою компаній "Ташир" і мережею ТРЦ "Ріо". Він посідає 44-те місце в рейтингу російських мільярдерів за версією Forbes, його статки оцінюються в 3,2 млрд доларів.

Фото: "Радіо Свобода".

 Автор: Галина Роюк

Теги:

грошіВірменіяолігархСамвел Карапетян
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