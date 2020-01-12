Президент США Дональд Трамп призвал Иран не убивать протестующих после того, как участников протестов против властей 11 января, после признания, что самолет МАУ был сбит военными, разогнали с помощью слезоточивого газа.

«Лидерам Ирана — не убивайте ваших протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены в тюрьму, и мир наблюдает. Что еще более важно, США наблюдают. Включите свой интернет и позвольте репортерам передвигаться свободно. Остановите убийство вашего великого иранского народа!», — говорится в заявлении президента США на его странице в Twitter.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.