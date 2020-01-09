2 января Хозсуд Киева открыл производство по делу №910/18214/19 по иску Александра Дубилета – бывшего главы правления Приватбанка (в период до национализации) и экс-миноритарного акционера этого финучреждения (был владельцем 2,7249% акций) – к Фонду гарантирования вкладов, Министерству финансов, Приватбанку о признании недействительными договоров о приобретении акций, заключенных в декабре 2016 года во время национализации банка. Об этом сообщает Finbalance.

С аналогичными исками в Хозсуд Киева в конце декабря 2019 обратились и другие бывшие топ-менеджеры Приватбанка, которые также владели миноритарными пакетами акций финучреждения – в т.ч. экс-первый заместитель главы правления Тимур Новиков (1,3625%), экс-первый заместитель главы правления Олег Гороховский (0,3236%), экс-первый заместитель главы правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-заместитель главы правления Татьяна Гурьева (0,2422%), экс-заместитель главы правления Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие.

Как следует из судебных материалов, бывшие руководители Приватбанка в судебном порядке оспаривают в т.ч. операцию bail-in – принудительной конвертации их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации Приватбанка, а затем в конце концов со всеми «старыми» акциями банка (всего - 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн.

В 2017-2018 годах указанные экс-топы Приватбанка уже обращались с исками к государству в Печерский райсуд Киева, однако тогда этот суд отказался рассматривать соответствующие исковые заявления, в т.ч. высказав мнение, что такие споры - это компетенция судов хозяйственной юрисдикции.

Напомним, в октябре 2019 Хозсуд Киева остановил производство по делу №910/1834/19 (по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD к Министерству финансов о возвращении им акций Приватбанка) до вступления в законную силу решения по другому делу - №826 / 7432/17 (в рамках которого Окружной админсуд Киева своим решением от 18.04.2019 по требованию Коломойского признал незаконной национализацию Приватбанка).

19.12.2019 Шестой апелляционный админсуд остановил производство по указанному делу.

В сентябре 2019 Министерство финансов переписало 100% акций Приватбанка на Кабмин. В Минфине объясняли такой шаг требованиями законодательства.

В ноябре и декабре 2019 года Игорь Коломойский публично выражал уверенность в том, что вскоре он вернет контроль над Приватбанком.