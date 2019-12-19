Шестой апелляционный административный суд принял решение перенести рассмотрение дела об обжаловании решения Окружного административного суда от 18 апреля 2019 об отмене национализации Приватбанка.

Об этом журналистам сообщил начальник департамента управления претензионно-исковой работы НБУ Виктор Григорчук, сообщает Укринформ.

«(Судом принято решение, - ред.) о приостановлении производства по этому делу до вступления в законную силу решения по иску семьи Суркисов к Национальному банку, которая сейчас рассматривается Большой палатой Верховного суда. Рассмотрение этого дела назначено на 31 января 2020 года. После вынесения решения судом по этому делу будет продолжено рассмотрение дела об отмене национализации», - сказал Григорчук.

Он отметил, что решение отложили до окончательного решения Верховного суда по делу о признании семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами и обмена их вкладов в Приватбанке на акции. Эта процедура состоялась в рамках национализации Приватбанка в 2016 году. Рассмотрение этого дела запланировано на 31 января 2020 года.

«После того как суд примет решение по делу Суркисов - будет возобновлено производство по этому делу», - сказал Григорчук.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

18апреля 2019 Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о национализации Приватбанка.

Ранее Коломойский заявил, что согласен отказаться от любых претензий на Приватбанк, если ему вернут 2 млрд долларов капитала банка.