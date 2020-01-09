Украинский пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который потерпел катастрофу утром 8 января в Тегеране, был охвачен пламенем еще в воздухе. Об этом в четверг, 9 января, сообщили иранские следователи, которые выясняют причины авиакатастрофы, передает DW.

Также следователи комиссии под руководством Организации гражданской авиации Ирана отметили, что экипаж украинского самолета пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не обращался с просьбой о помощи с помощью радиосвязи.

Эта информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы.

Отмечается, что после падения Boeing-737 произошел «мощный взрыв» - вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.

Следователи отметили, что оба «черных ящика» были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них потеряна.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем ​​траура в связи катастрофой пассажирского самолета.