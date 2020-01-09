Правительство Ирана объявило 9 января днем ​​национального траура в связи с гибелью людей во время крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737 и давки на похоронах генерала Касема Солеймани в его родном городе Кермане. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии, передает 112 Украина со ссылкой на Pakistan Point.

«Правительство выражает соболезнования семьям наших соотечественников, которые погибли в Кермане во время похоронной церемонии убитого командира Касема Солеймани и в авиакатастрофе сегодня утром. Правительство объявило 9 января национальным траурным днем», - сообщил Рабии.

Иранское правительство напомнило, что в результате крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» погибли все, хто был на борту. Кроме того, во вторник более 50 человек погибли и более 200 получили ранения во время давки на похоронах Сулеймани.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем ​​траура в связи катастрофой пассажирского самолета.