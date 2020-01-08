В начале 2020 года цены на газ на европейских энергетических рынках могут значительно снизиться. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью, опубликованном на странице компании в YouTube, сообщает РБК Украина.

По его словам, на сегодня в Европе накоплены рекордные запасы газа, а в условиях продолжения транзита по территории Украины эти запасы будут распродаваться.

«Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа», - отметил Коболев.

Напомним, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 грн за кубометр, которая будет действовать на протяжении всего отопительного сезона.

В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составила 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).