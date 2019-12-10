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В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 грн за тыс. Куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов), сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года.

«Несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабря 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа. Этот уровень в текущих условиях не является рыночным и определяется формулой, содержащейся в постановлении КМУ от 03.04.2019 №293. Это постановление действует до конца 2019 года. По договоренности с МВФ, с 1 января 2020 Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте», – сказано в сообщении.

При этом в НАК подчеркнули, что гарантированная оптовая цена Нафтогаза зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). Это предложение позволит защитить бытовых потребителей от резкого подорожания газа, которое может произойти в 1 квартале 2020 года.

Предложенная гарантирована цена на 12% ниже, чем регулируемая цена, по которой Нафтогаз продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года. Тогда оптовая цена для потребителей в рамках ПСО составляла 6236 грн за тыс. куб. м.

Также отмечается, что конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от затрат на транспортировку газа магистральными и региональными газопроводами, а также от наценки газсбытов. С учетом текущих транспортных тарифов конечная розничная цена с НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за куб. м газа (против 8,5 грн за куб. м в 1 квартале 2019).

Напомним, 27 ноября Кабинет Министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 грн за кубометр, которая будет действовать на протяжении всего отопительного сезона.
ForUm

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