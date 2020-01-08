Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» назвала имена членов экипажа, погибших в результате катастрофы Boeing-737 в Иране. Об этом этом сообщает TK Media.

1. Алексей Наумкин — командир воздушного судна

2. Владимир Гапоненко — командир воздушного судна

3. Сергей Хоменко — второй пилот

4. Катерина Статник

5. Игорь Матков

6. Мария Микитюк

7. Денис Лыхно

8. Валерия Овчарук

9. Юлия Сологуб

«Гапоненко Владимир, командир, 11600 часов налета, почти весь налет на 737, 5500 (часов) командирского, Наумкин Алексей, это инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, 12000 часов налета, 6600 в качестве КВС на 737, второй пилот Хоменко Сергей, 7600 часов налета на самолете 737. Учитывая сложность самого рейса и продолжительность рейса, экипаж был усилен», - заявил вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

В МАУ отмечают, что ошибка экипажа в произошедшем минимальна.

«Имея данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2400 м высоту, ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем», - добавил он

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Посольство Украины в Иране заявило, что на данный момент версия теракта или ракетной атаки в качестве причины авиакатастрофы исключена.

В МАУ заявили, что самолет прошел плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.