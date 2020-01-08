Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение украинского самолета Boeing 737-800.

«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г.. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта», - говорится в его Facebook.

«По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», - написал Зеленский.

Напомним, украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января, вскоре после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни в столице Ирана.

Иранские СМИ сообщают, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Пир Хоссейн Куливанд заявил, что никто из людей, находившихся на борту самолета, не выжил.