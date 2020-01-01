Бразилец Рафаэль Лусварги, который принимал участие в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией боевиков и передан в рамках обмена с группировками «Л/ДНР», находится на неподконтрольной Украине территории. Информацию об этом подтвердил бывший адвокат Лусварги Валентин Рыбин, пишет Радио Свобода.

Он также опроверг информацию о том, Лусварги должен был отправиться самолетом из аэропорта Киев на родину, в Бразилию. Точное место пребывания бразильца не сообщается.

Рыбин сообщил, что 29 декабря его бывший подзащитный вместе с другими лицами, принимавшими участие в обмене, отбыл на территорию, подконтрольную группировке «ДНР».

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Полный список освобожденных.

Украина отдала боевикам 127 человек, еще 17 отказались участвовать в обмене.

Представительница Украины в Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская категорически против публикации полного списка лиц, переданных Украиной «ДНР» и «ЛНР» в рамках обмена.

2 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований.