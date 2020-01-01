также в разделеОбщество
Вступил в силу закон об обличителях коррупции 17
В Украине запустят колл-центр для пострадавших от торговли людьми и домашнего насилия 10
Освобожденным из плена военным восстановили документы 17
Новогодняя ночь в Украине будет очень ветреной 16
Новый год в поездах встретят почти 17 тысяч пассажиров 10
ГосЧС напомнила основные правила безопасного празднования Нового года 13
СМИ назвали имена украинцев, которые остаются в плену боевиков 70
Чубаров: Крымского блогера Гайворонского «депортировали» на материковую Украину 31
В ООН обеспокоены передачей «беркутовцев» боевикам ОРДЛО 34
В Польше по запросам РФ взяли под стражу семь украинцев 113
В ФСБ заявили о задержании двоих украинцев, пытавшихся сбежать из Крыма 23
Главный подрядчик строительства «Северного потока-2» отказался от работ 75
Лутковская против публикации списка выданных боевикам лиц 69
Глава Укрзализныци объявил об уходе в отставку 82
Зал ожидания для военных открыли на вокзале в Ужгороде 13
Среди освобожденных украинцев – 4 спецназовцев 85
Минсоцполитики: Боремся со схемами в гуманитарке, а не секонд-хендом 71
Агент СБУ, «охотник» на Захаренко и медсестра: появились данные об освобожденных украинцах 201

Бразилец Рафаэль Лусварги, который принимал участие в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией боевиков и передан в рамках обмена с группировками «Л/ДНР», находится на неподконтрольной Украине территории. Информацию об этом подтвердил бывший адвокат Лусварги Валентин Рыбин, пишет Радио Свобода.

Он также опроверг информацию о том, Лусварги должен был отправиться самолетом из аэропорта Киев на родину, в Бразилию. Точное место пребывания бразильца не сообщается.

Рыбин сообщил, что 29 декабря его бывший подзащитный вместе с другими лицами, принимавшими участие в обмене, отбыл на территорию, подконтрольную группировке «ДНР».

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Полный список освобожденных.

Украина отдала боевикам 127 человек, еще 17 отказались участвовать в обмене.

Представительница Украины в Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская категорически против  публикации полного списка лиц, переданных Украиной «ДНР» и «ЛНР» в рамках обмена.

2 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5499 грн.
20
Теги