Бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего на Донбассе на стороне группировки «ДНР», арестовали на родине за хранение наркотиков и боеприпасов, сообщает издание Globo.

По сообщению, в его доме нашли 25 килограммов марихуаны, вещество, похожее на кокаин, и 350 патронов, передает Радио Свобода.

Лусварги вместе с еще одним местным жителем остановил в муниципалитете Президенте-Пруденти полицейский патруль. Как пишет издание, сначала он дал ложные показания о себе, а местный житель, находившийся рядом с ним, заявил полицейским, что хотел купить у Лусварги марихуану.

На допросе бывший боевик «ДНР» признался, что дома у него хранятся наркотики и патроны. По сообщению, он добровольно передал ключ от своего жилья полицейским. Лусварги заявил, что приехал в муниципалитет Президенте-Пруденти в поисках работы. Наркотики и боеприпасы он хранил дома якобы по просьбе неизвестных лиц. За это ему платили 3000 реалов в месяц (около 570 долларов).

По данным правоохранительных органов Украины, Рафаэль Лусварги воевал на стороне «ДНР» в 2014-2015 годах. В октябре 2016 Лусварги был задержан СБУ во время попытки въезда в Украину. В январе 2017 суд приговорил его к 13 годам тюрьмы по обвинению в терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях. Летом того же года апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело на пересмотр.

В конце апреля 2018 журналисты Радио Свобода нашли Рафаэля Лусварги в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (Московского патриархата). 4 мая правые передали Лусварги Службе безопасности Украины.

7 мая 2018 Павлоградский городской суд начал слушать дело Лусварги. 2 мая 2019 суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований. В том же году он попал в список обмена удерживаемыми лицами и был передан группировке «ДНР».