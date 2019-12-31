Представительница Украины в Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская высказала категорическое возражение против публикации полного списка лиц, переданных Украиной «ДНР» и «ЛНР» в рамках обмена. Об этом она сказала в комментарии Радио Свобода.

Она считает, что фигуранты списка должны дать личное согласие на публикацию их персональных данных.

«Я была бы категорической противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют», - сказала Лутковская.

По ее мнению, «вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен». «Поэтому честно скажу: не знаю», - ответила представитель Украины.

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Полный список освобожденных.

Украина отдала боевикам 127 человек, еще 17 отказались участвовать в обмене.