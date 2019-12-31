также в разделеОбщество
Новый год в поездах встретят почти 17 тысяч пассажиров 3
ГосЧС напомнила основные правила безопасного празднования Нового года 9
СМИ назвали имена украинцев, которые остаются в плену боевиков 13
Чубаров: Крымского блогера Гайворонского «депортировали» на материковую Украину 17
В ООН обеспокоены передачей «беркутовцев» боевикам ОРДЛО 21
В Польше по запросам РФ взяли под стражу семь украинцев 57
В ФСБ заявили о задержании двоих украинцев, пытавшихся сбежать из Крыма 12
Главный подрядчик строительства «Северного потока-2» отказался от работ 25
Глава Укрзализныци объявил об уходе в отставку 23
Зал ожидания для военных открыли на вокзале в Ужгороде 12
Среди освобожденных украинцев – 4 спецназовцев 70
Минсоцполитики: Боремся со схемами в гуманитарке, а не секонд-хендом 68
Агент СБУ, «охотник» на Захаренко и медсестра: появились данные об освобожденных украинцах 193
«Дела Майдана»: В ГБР ждут следователей из ГПУ 16
Лутковская: В плену боевиков остаются еще около 300 украинцев 31
В ОРДЛО отказались возвращаться 17 человек, 30 – не захотели участвовать в обмене 58
Обмен пленными: удалось освободить 12 военных 42
Освобожденные из плена украинцы прилетели в «Борисполь» 60

Представительница Украины в Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская высказала категорическое возражение против публикации полного списка лиц, переданных Украиной «ДНР» и «ЛНР» в рамках обмена. Об этом она сказала в комментарии Радио Свобода.

Она считает, что фигуранты списка должны дать личное согласие на публикацию их персональных данных.

«Я была бы категорической противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют», - сказала Лутковская.

По ее мнению, «вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен». «Поэтому честно скажу: не знаю», - ответила представитель Украины.

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Полный список освобожденных.

Украина отдала боевикам 127 человек, еще 17 отказались участвовать в обмене.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги