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В четверг, 2 мая, при поддержании государственного обвинения прокуратурой города Киева Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусварги по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе судебного следствия прокурором были приведены неопровержимые доказательства вины иностранца в инкриминируемых преступлениях. В свою очередь обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

Суд, заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тыс. гривен.

При исполнении приговора обвиняемому будет зачислено срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.

Напомним, 4 мая 2018 года представители националистических организаций задержали в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков, и доставили его в СБУ.

Ранее Лусварги задержали во время пересечения государственной границы Украины в терминале «D» Международного аэропорта «Борисполь» осенью 2016 года.

Печерский райсуда Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции в Лусварги. Дело вернули на судебное расследование.
ForUm

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