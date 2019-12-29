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В рамках обмена пленных Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне.

Об этом hromadske сообщил адвокат бразильца Валентин Рыбин.

2 мая суд признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО было освобождены четыре украинских военнослужащих. 
ForUm

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