В рамках обмена пленных Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне.
Об этом hromadske сообщил адвокат бразильца Валентин Рыбин.
2 мая суд признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО было освобождены четыре украинских военнослужащих.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время