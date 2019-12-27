Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от российского Газпрома 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе совместно с правоохранителями до 9 января 2020 решить проблему нелегальных автозаправочных станций.

Кабинет Министров Украины снял ограничения относительно перечня банков, через которые украинцы могут получать выплаты заработной платы, пенсии или социальной помощи, что позволит им самостоятельно выбирать финучреждение для получения данных средств.

Кабинет Министров упростил получение гражданства Украины для добровольцев, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе.

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и снимаются аресты имущества в пользу решений по судебным искам. Об этом 27 декабря заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и оккупированными территориями Донбасса состоится 29 декабря в 11:00 на контрольно-пропускном пункте «Майорское», сообщается в Telegram-канале Рavlovskynews.

В результате аварии пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли 12 человек.

У двух украинцев, которые были на борту разбившегося самолета, сломаны позвоночники.

За нарушение воздушного пространства в Крыму Украина взыскала первый штраф в размере 136 тысяч гривен.

В Киеве провели испытания пролетных строений Шулявского путепровода.