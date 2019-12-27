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Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и оккупированными территориями Донбасса состоится 29 декабря в 11:00 на контрольно-пропускном пункте «Майорское», сообщается в Telegram-канале Рavlovskynews.

«Пропорции: Донецк/Киев 55/65, Луганск/Киев 25/65. Общее число лиц на обмен составляет 130 от Киева и 80 ОРДЛО», - говорится в сообщении.

Напомним, Украина согласовала с боевиками проведение обмена заложниками по формуле «всех установленных на всех установленных» 29 декабря, пишут российские СМИ. В связи с тем, что около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать непризнанным республикам, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков, предстоит проверить, является ли отказ добровольным. Это должен сделать координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш. 

Так, внесен в списки на обмен подозреваемый в причастности к гибели 10 спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко, трое мужчин, подозреваемых в совершении теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году,  а также четверо подозреваемых в деле о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года.
ForUm

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