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Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и снимаются аресты имущества в пользу решений по судебным искам.

Об этом 27 декабря заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, передает РИА Новости.

«Договорились о том, что с 1 января с нуля и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», — сказал он.

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.

Согласно документу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор по бронированию мощностей для транспортировки.

26 декабря представители НАК «Нафтогаз Украины» и российского «Газпром» снова встретились в Вене, чтобы согласовать условия нового контракта на транзит газа.

Ожидается, что в ближайшие даты будет согласовано пятилетнее соглашение на транзит российского газа украинской газотранспортной системой.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, завершить согласование договоров планируют 27 декабря, но при необходимости продолжат работу на выходных.

Глава Минэнерго России Александр Новак в комментарии российским СМИ заявил, что соглашение должно быть подписано в выходные.
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