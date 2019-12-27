Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе совместно с правоохранителями до 9 января 2020 решить проблему нелегальных автозаправочных станций.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«В Украине существует проблема нелегальных автозаправочных станций. Недавно дал поручение Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и другими органами контроля до 9 января 2020 решить эту проблему. На сегодняшний день уже закрыли 46 таких АЗС. И работа в этом направлении активно продолжается. Все АЗС будут работать с лицензиями либо не будут работать вообще», - заявил он.

По словам премьера, после демонтажа нелегальных АЗС изъято 1,3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму 33,4 млн грн. Также начато 18 уголовных производств.

Он добавил, что 31 субъект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

В Кабмине напомнили, что тема нелегального рынка горючего – одна из актуальных проблем, над решением которой работает правительство. Ее также обсуждали представители украинских сетей АЗС на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели.