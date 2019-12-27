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В результате аварии пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибло 15 человек. Как сообщил аэропорт Алматы, откуда взлетал лайнер, выжили 60 человек.

На данный момент медики подтвердили смерть 15 человек - один человек умер в больнице. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщает ВВС Украина.

Всего на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Как сообщили представители властей Казахстана, авария произошла при взлете из аэропорта Алматы.

Самолет Fokker, выполнявший рейс в столицу страны Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным зданием и упал в районе жилых домов.

Сообщается, что самолет не загорелся.

Как сообщили в МВД Казахстана, на месте катастрофы работает 976 специалистов и 70 единиц техники, а также 33 бригады скорой помощи.

В парке авиакомпании Bek Air - самолеты Fokker 100 производства Нидерландов. Власти Казахстана приостановила полеты лайнеров этого типа. Также приостановили работу авиакомпании Bek Air.
ForUm

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