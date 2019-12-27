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У двух украинцев, которые были на борту разбившегося в Казахстане самолета, сломаны позвоночники, сообщает 112 Украина со ссылкой на Liter.kz.

Как сообщается, у Яны Сон (1990 г. р.) компрессионный перелом тел позвонков без нарушения проводимости спинного мозга и перелом дуг позвоночников справа. Юрий Сон (1991 г. р.) госпитализирован с диагнозом компрессионные переломы тел позвоночников без нарушения проводимости спинного мозга.

«Трое пострадавших в крушении самолета авиакомпании Bek Air в Алматы находятся в Центральной городской клинической больнице, двое из них – граждане Украины», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на борту разбившегося в Казахстане самолета находились четыре иностранца, среди них два гражданина Украины, китаец и гражданин Кыргызстана.

Напомним, в Казахстане потерпел крушение самолет со 100 людьми на борту: 93 пассажира, в том числе 3 ребенка и 5 членов экипажа. По официальной информации погибли 12 человек.

В международном аэропорту Алматы уточнили, что потерпевший аварию рейс следовал из Алматы в Нурсултан.
ForUm

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