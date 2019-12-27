Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от российского Газпрома 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.

«НАК «Нафтогаз Украины» подтверждает получение от ОАО «Газпром» 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года. Таким образом, суммарно по результатам транзитного арбитража Нафтогаз получил от Газпрома 5 млрд долл.», – говорится в сообщении

Отмечается, что сегодняшний платеж Газпрома, включая погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018.

«Нафтогаз приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 г.г. и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины. Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020», –сказано в сообщении.

Напомним, 20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и России достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.