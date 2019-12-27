В Казахстане в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Bek Air погибли 12 человек. Уточненные данные обнародовали министерства здравоохранения и внутренних дел, пишет Радио Свобода.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

На борту находились пять членов экипажа и 93 пассажира, среди которых было четверо иностранцев: двое граждан Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана, сообщили в МВД Казахстана.

По меньшей мере 66 человек пострадали и были доставлены в больницы, из них 48 – госпитализированы, а 12 находятся в тяжелом состоянии.

По данным казахстанских СМИ, граждане Украины, женщина 1990 года рождения и мужчина 1991 года рождения имеют компрессионный перелом позвоночника без нарушения костной проводимости. В МИД Украины эту информацию не комментировали.

Авария самолета произошла во время взлета. Борт, летевший из Алматы в Нур-Султан, вскоре после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строящимся двухэтажным домом (в нем на тот момент никого не было) и рухнул в районе жилых домов возле села Гульдала. Самолет распался на три части.

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что причиной катастрофы могла быть ошибка пилотов или техническая неисправность.

В МВД Казахстана сообщили, что на месте катастрофы работают около тысячи человек и 70 единиц техники, а также 33 бригады «скорой помощи».