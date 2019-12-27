Кабинет Министров упростил получение гражданства Украины для добровольцев, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм», - отметил он.

Важно, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Напомним, ранее Верховная Рада упростила получение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.