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За нарушение воздушного пространства в Крыму Украина взыскала первый штраф в размере 136 тысяч гривен.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ со ссылкой на данные Госавиаслужбы.

«Пять лет Украина пытается привлечь к финансовой ответственности иностранные авиакомпании, воздушные суда которых нарушают воздушное пространство Украины в пределах временно оккупированной Российской Федерацией Автономной Республики Крым. Поскольку на основании норм международного права Украина должна гарантировать безопасность полетов в своем воздушном пространстве, в условиях войны с Россией это стало невозможным. Поэтому после аннексии АР Крым, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта «Симферополь» всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года», - говорится в сообщении.

С тех пор количество таких нарушений пересекла отметку в 200 тысяч и ни за одно из них никто так и не понес финансовой ответственности. И только теперь имеем первый случай погашения штрафа за запрет использования воздушного пространства Украины.

В Госавиаслужбе сообщили, что 8 августа 2019 воздушное судно казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air» выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушения в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года. В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства.  

Суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 млрд гривен! Поэтому в Госавиаслужбе надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и россиянами.
ForUm

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