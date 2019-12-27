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Кабинет Министров Украины снял ограничения относительно перечня банков, через которые украинцы могут получать выплаты заработной платы, пенсии или социальной помощи, что позволит им самостоятельно выбирать финучреждение для получения данных средств. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице.

«Отменяем «зарплатное рабство». Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь... Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил «зарплатный проект», - написал он.

По словам премьера, этот шаг будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.


 
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