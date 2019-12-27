Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в испытаниях пролетных строений Шулявского путепровода.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы, по традиции, Кличко стоял вместе со строителями под пролетными строениями конструкции, когда начались испытания и на путепровод заехали грузовики.

«Согласно проектной документации, есть перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции – ее нагрузили. Проверка состоялась в два этапа. - Этап динамической нагрузки и этап статической нагрузки», - сказал Кличко.

В соответствии с программой статических испытаний, было реализовано 12 схем погрузки пролетных строений путепровода.

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали Шулявским мостом. Вес каждого грузовика – 30 тонн. То есть мост находился под весом 240 тонн.

Специальное оборудование во время нагрузок собрало необходимую информацию. Далее эксперты сравнят соответствие заявленных характеристик моста тем показателям, зафиксировала техника.

«И при условии соответствия всех норм и требований – в соответствии с выводами экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту. - Движение автотранспорта с улицы Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал ForUm, разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр – также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции ранее составляла – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и переложение коммуникаций.