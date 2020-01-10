Офис Генерального прокурора совместно с правоохранительными органами в рамках противодействия незаконному игорному бизнесу прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений, сообщает пресс-служба ОГП.

Отмечается, что по фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых под процессуальным руководством прокуратуры провели почти 1,2 тыс. обысков, изъяли 11,6 тыс. единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи.

Напомним, 19 декабря 2019 года Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ направили в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря 2019 года Кабинет Министров принял постановление, которым исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции до 16:00 20 декабря 2019 года закрыть все игорные заведения.

В тот же день полиция заявила о закрытии 5300 незаконных игорных заведений.