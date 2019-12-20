Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража в споре между Газпромом и Нафтогазом.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Также отмечается, что Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы о комментариях. Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев такеже отказались.

Напомним, 19 декабря заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно нового транзитного контракта, стороны достигли предварительного согласия по всем ключевым вопросам.

В свою очередь исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что соглашение по транзиту газа требует дополнительного согласования на политическом уровне.

20 декабря в Минске продолжатся переговоры по транспортировке газа в трехстороннем формате.