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Сегодня, 20 декабря, продолжатся переговоры по транспортировке газа в трехстороннем формате в Минске. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабинета Министров.

Он отметил, что еврокомиссия будет участвовать в переговорах в онлайн-режиме.

«Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев. Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ», - подчеркнул Оржель.

Напомним, 19 декабря заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно нового транзитного контракта, стороны достигли предварительного согласия по всем ключевым вопросам.

В свою очередь исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что соглашение по транзиту газа требует дополнительного согласования на политическом уровне.

 
ForUm

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