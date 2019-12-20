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По итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно нового транзитного контракта, стороны достигли предварительного согласия по всем ключевым вопросам. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, передает УНИАН.

«Мы достигли согласия по всем ключевым вопросам. Это очень хорошие новости для Украины, Европы, России, для газового рынка», - сказал Шевчович.

При этом он не раскрыл деталей достигнутых договоренностей, но отметил, что завтра, 20 декабря эти договоренности должны быть подтверждены на более высоком уровне - руководством Украины и России. После этого соглашения могут быть подписаны.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что стороны качественно отработали конечный протокол решения, что приближает страны к подписанию финальных договоров.

«Мы должны согласовать эти последние наши позиции со столицами Киевом и Москвой, а также на прямой связи будет и Брюссель. В ближайшее время я уверен, что мы достигнем положительного результата для всех сторон», - сказал он.

Напомним, 19 декабря, в Берлине прошел очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина - Россия - Европейская комиссия о транзите российского газа после 2019 года.


 
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