Соглашение по транзиту газа требует дополнительного согласования на политическом уровне. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработанные основные принципы соглашений, требуют дополнительного согласования на политическом уровне», – подчеркнул он.

По словам Витренко, после этого вопрос будет в имплементации этих соглашений на разных уровнях.

«Нафтогаз занимает очень конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу», – подытожил он.

Напомним, заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно нового транзитного контракта, стороны достигли предварительного согласия по всем ключевым вопросам.