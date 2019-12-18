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Проголосованный 18 декабря 2019 Верховной Радой Украины законопроект №2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой НАБУ заявлении.

Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности.

«Такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство у Национального бюро, которому подследственны народные депутаты Украины, и прокуроров САП, осуществляющих процессуальный надзор во всех уголовных производствах НАБУ», - отмечается в сообщении.

Так, согласно законопроекту №2237, генпрокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований – то есть начать расследование.

Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в Едрей. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию генпрокурору, чтобы тот начал расследование.

Также указанный законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта №2237, следователем достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми.

«Это – лишь некоторые из угроз, которые содержит законопроект №2237. Кроме них есть еще немало процессуальных аспектов, которые способны заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП в сфере очистки законодательного органа от коррупции. Со своей стороны, Национальное бюро и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации», - резюмировали в НАБУ.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» (регистрационный номер 2237). 

3 сентября Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность. 

11 сентября документ подписал президент.
ForUm

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