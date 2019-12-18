Верховная Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. В ЦПК подчеркнули, что народные избранники сохранили и даже усилили депутатскую неприкосновенность – согласно проголосованному законопроекту, генпрокурор получает монополию на открытие уголовных производств в отношении нардепов. НАБУ и САП призывают Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.

По делу ветеранов АТО Инны и Владислава Грищенко (известных под позывными «Пума» и «Буча») о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области задержали предполагаемого организатора.

Суд отпустил бывшего народного депутата Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест.

В плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 250 человек, сообщила Служба безопасности Украины.



Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказался от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В полиции заявили, что перед обыском в квартире Антоненко попросил брата жены вынести из помещения мину.

Информация о несоответствии результатов проведенных экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не соответствует действительности, заявили в Национальной полиции.

Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия был убит гражданский житель.

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляционную жалобу России на решение международного арбитража, который приговорил РФ выплатить Укрнафте $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества компании в результате аннексии Крыма.

С 1 марта 2020 пересечение гражданами Украины границы с РФ будет осуществляться только через загранпаспорт.

В рамках открытия рынка земли в Украине необходимо установить возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. га. С соответствующей инициативой выступил президент Владимир Зеленский во время общения с фермерами в с. Красная Слободка Обуховского района Киевской области.

Оператор газотранспортной системы Украины и румынский Transgaz подписали соглашение для осуществления импорта газа из Южной Европы и Турции.