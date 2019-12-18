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Перед обыском в квартире подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко попросил брата жены вынести из помещения мину, заявили в полиции.

«Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом. Назначена комплексная экспертиза», - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители получили информацию о том, что подозреваемый попросил забрать из шкафа пакет.

Полицейские установили хронологию событий: воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, он забрал вещь из квартиры.

13 декабря 2019 следователи провели неотложные следственные действия. В результате во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала.

Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная.
ForUm

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