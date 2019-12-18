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Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.

Об этом сообщается в карточке соответствующего закона на сайте Верховной рады.

Напомним, 12 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон «О внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 2569), которым на один год продлено действие этого закона - до 31 декабря 2020 года включительно.
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