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С 1 марта 2020 пересечение гражданами Украины границы с РФ будет осуществляться только через загранпаспорт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, эта процедура будет действовать только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Премьер подчеркнул, что при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск украинцев и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

«Это означает приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет. Кроме того, это решение позволит уменьшить время прохождения пограничного контроля для каждого нашего гражданина, ведь для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами», – подытожил Гончарук.
ForUm

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